Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет в онлайн-формате

Фото: wnfest.ru

XIV Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря. У посетителей появится возможность увидеть эколого-просветительскую выставку онлайн и принять участие в лекториях и мастер-классах на сайте фестиваля.

20 ноября состоится официальная церемония награждения лауреатов "Золотой черепахи" и торжественное открытие фестиваля. Трансляция пройдет на канале фестиваля в YouTube.

Посетителей фестиваля ждет насыщенная программа: мастер-классы, лекции, выступления и встречи со всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами. Встречи будут проходить в онлайн-формате на сайте фестиваля и на канале YouTube.

Тема этого года – сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. В конкурсе примут участие авторы из 108 стран и рекордное количество фотографов. К списку стран-участниц добавились Мальдивы, Свазиленд, Сейшелы, Того, Фиджи, Французская Полинезия, Черногория.

Фестиваль проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства культуры РФ и правительства Москвы. Стратегические партнеры фестиваля – Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд "Дальневосточные леопарды", Русское географическое общество, Союз фотографов дикой природы, Исторический парк "Россия – Моя история".