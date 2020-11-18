ВДНХ запустила для москвичей новогодние мастер-классы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ подготовила для горожан виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать украшения для дома, подарки и сувениры для близких, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Онлайн-занятия проводят мастера "Парка ремесел" и образовательных площадок выставки.

Видеозаписи мастер-классов можно посмотреть на сайте ВДНХ, а также YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

Видеоурок по каллиграфии и леттерингу можно посмотреть на сайте и на странице выставки в соцсети "Одноклассники".

На онлайн-занятиях мастерской елочных игрушек все желающие узнают, как работать с витражными красками, и освоят технику One Stroke.

Также для горожан подготовили мастер-классы по созданию комиксов. В онлайн-школе сыроделия научат в домашних условиях готовить разные сорта сыра, а любители кофе узнают различные рецепты этого напитка.

Ранее стало известно, что XIV Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря. У посетителей появится возможность увидеть эколого-просветительскую выставку онлайн и принять участие в лекториях и мастер-классах на сайте фестиваля. 20 ноября состоится официальная церемония награждения лауреатов "Золотой черепахи" и торжественное открытие фестиваля. Трансляция пройдет на канале фестиваля в YouTube.

