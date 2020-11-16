Столичные музеи представили программу онлайн-мероприятий на предстоящую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские музеи представили программу онлайн-мероприятий на предстоящую неделю. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 16 по 22 ноября все желающие смогут посетить виртуальные занятия и концерты, лекции и мастер-классы на официальных сайтах учреждений, в соцсетях музеев, а также на YouTube-каналах.

"Манеж" и МГУ продолжат рассказывать об истории искусств – в понедельник горожане смогут узнать об основных этапах становления европейской средневековой культуры. Также 16 ноября школа акварели Сергея Андрияки организует дистанционный урок по живописи. А 22 ноября на YouTube-канале школы состоится концерт ансамбля Nota Bene.

Во вторник столичный музей космонавтики представит программу "Космос, любовь моя". 18 ноября музей Марины Цветаевой проведет онлайн-встречу цикла "Поэтическая среда" с Анной Глазовой.

В четверг музей Москвы посвятит дистанционное мероприятие тонкостям авангардного искусства, а 22 ноября музей археологии столицы представит цикл "Занимательная археология".

Ранее стало известно, что в Москве стартует кинофестиваль RIFF. Он пройдет с 18 по 29 ноября, картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.