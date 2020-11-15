Меладзе предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Певец Валерий Меладзе высказал предположение, что артисты могут отказаться от участия в съемках новогодних шоу. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
"Представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках", – написал артист.
Он подчеркнул, что отказ от съемок поможет привлечь внимание к проблеме отрасли, где многие остались без работы.
"Может тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев", – заключил Меладзе.
Ранее в Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Они продлятся с 13 ноября по 15 января 2021 года. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.
Звезды шоу-бизнеса выступили против съемок в новогодних шоу
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