Власти Москвы рассказали о порядке проведения новогодних корпоративов

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Организациям в столице разрешат провести новогодние корпоративы. Для этого компаниям надо будет соблюдать противоэпидемические меры, среди которых ограничение числа гостей, сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Работодатели могут организовывать и проводить корпоративные мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: не более 50 гостей, соблюдение социальной дистанции, а также завершение мероприятия не позднее 23:00", – заявил он. По словам Немерюка, данные требования применяются и к корпоративам, организованным в помещениях компаний.

В том случае если меры не нарушат, то организациям не будут грозить штрафы, добавил Немерюк.

До этого Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

За последние сутки в Москве выявлено 5 997 случаев коронавирусной инфекции.

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