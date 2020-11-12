Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России растет, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что в разных регионах он варьируется от 5,1 процента до 65,3 процента.
Оценка популяционного иммунитета происходит по программе Роспотребнадзора, которая стартовала в июне. Тогда в рамках первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре и октябре прошел второй этап программы. Третий запланирован на конец ноября – начало декабря.
По словам Тотоляна, иммунитет на первом этапе составлял от 4,3 процента до 50,2 процента.
"При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5 – 2 раза", – поделился эксперт.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус уйдет только после того, как в стране сформируется коллективный иммунитет. Специалист прогнозирует: показатели по количеству числа заразившихся коронавирусной инфекцией могут снизиться весной.
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