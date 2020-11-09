Инфекционист рассказал, как долго в РФ продлится рост случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России рост новых случаев коронавируса будет продолжаться еще в течение месяца. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости.
"Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России еще месяц будет увеличиваться количество заболевших", – отметил специалист.
Он добавил, что при несоблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19 число заболевших за сутки может превысить 22 тысячи человек.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболевание уйдет только после того, как в стране сформируется коллективный иммунитет.
Специалист отметил, что показатели по количеству числа заразившихся коронавирусной инфекцией могут снизиться весной.
За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 5 849 (26,8%) случаев.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 49,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,245 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 796 132 случая COVID-19, вылечился 1 335 141 человек, скончались 30 793.
В России выявили 21 798 новых случаев коронавируса за сутки
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