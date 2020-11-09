Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19, сообщает газета Express, ссылаясь на британских врачей.

Специалисты исследовали статистику новых случаев коронавируса и смертности от него. Оказалось, что случаи тяжелой формы вируса чаще регистрируются в регионах с сезонным дефицитом витамина D, образующимся под действием ультрафиолетовых лучей.

Тем не менее, медики отмечают, что для полноценного изучения вопроса нужен годичный цикл изучения COVID-19. По мнению доктора Гаррета Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.

Позже свою теорию специалисты подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D может блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают "цитокиновый шторм".

Ранее терапевт Людмила Лапа назвала витамины, необходимые для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период. Врач рекомендовала восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также следует обратить внимание на витамин C, который отвечает за укрепление иммунитета.

По мнению терапевта, витамины и полезные вещества лучше получать из пищи, а не лекарств, так как при бесконтрольном приеме препаратов человек может навредить себе. Она рассказала, что в зимний период довольно часто встречается гипервитаминоз, особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Это может привести к интоксикации.

