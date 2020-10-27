Врач назвала витамины для профилактики гриппа и ОРВИ

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Терапевт Людмила Лапа назвала витамины, необходимые для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период, сообщает телеканал "Звезда".

Врач рекомендовала восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также следует обратить внимание на витамин C, который отвечает за укрепление иммунитета, подчеркнула Лапа.

По мнению терапевта, витамины и полезные вещества лучше получать из пищи, а не лекарств, так как при бесконтрольном приеме препаратов человек может навредить себе.

Она рассказала, что в зимний период довольно часто встречается гипервитаминоз, особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Это может привести к интоксикации.

Лапа подчеркнула, что объем необходимых организму веществ должен индивидуально рассчитывать лечащий врач.

Ранее диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рекомендовала в целях профилактики коронавируса чаще есть хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.