Специалист назвала продукты, которые следует исключить при приеме антибиотиков

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Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала в Instagram о продуктах, которые следует исключить из рациона на время приема антибиотиков. По ее словам, в этот период лучше не употреблять то, что тяжело переваривается.
"Нельзя лишний раз нагружать печень, поэтому лучше отказаться от жирного, жареного, маринованного, соленого. Также следует избегать копченостей, колбас, майонеза и прочих соусов, а также натуральных фруктово-ягодных соков", – пояснила она.
Врач также порекомендовала отказаться на время лечения и от сладких фруктов. В этот период она рекомендует отдавать предпочтение пище с метионином. Данная аминокислота содержится в рыбе, кальмарах, яйцах, красной икре, чечевице, твороге, сыре и некоторых видах орехов. Также Павлова посоветовала не забывать о продуктах с клетчаткой.
Кроме того, специалист напомнила, что при употреблении антибиотиков рекомендовано пить много воды. По ее словам, взрослому человеку рекомендовано выпивать не менее полутора литров в сутки.
Ранее сообщалось, что снизить риск рака груди позволит употребление персиков. По словам телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой, этот продукт содержит вещество кверцитин, которое обладает противоопухолевым эффектом. Кроме этого, специалист подчеркнула, что для профилактики заболевания необходимо употреблять капусту.
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