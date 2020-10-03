Эксперт рассказал, как выбрать виноград в магазине

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Специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Елена Павлова рассказала, что ягоды на гроздьях хорошего винограда не должны осыпаться. В противном случае продукт приобретать не стоит. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проверить качество ягод можно, встряхнув гроздь перед покупкой в магазине или на рынке. Свежий виноград не должен осыпаться с ветки. Если такое происходит, значит – ягоды неправильно хранились и быстро испортятся", – рассказала специалист.

Она добавила, что потемнения на ягодах и сухие ветки также свидетельствуют о некачественном продукте.

"Грозди винограда должны быть аккуратно уложены. У качественного винограда ягоды свежие, зрелые, хорошо приросшие, упругие, чистые. Важно обращать внимание на наличие воскового налета на ягодах, он обязательно должен быть. Веточки винограда должны быть естественного зеленого цвета, гибкими, не сухими", – посоветовала Павлова.

Мыть продукт необходимо перед употреблением, а хранить в холодильнике без упаковки. Это позволит дольше сохранить виноград, так как на упаковке не будет скапливаться конденсат.

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