04 ноября, 18:03Политика
Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда
Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou
Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, его слова приводит подконтрольное хуситам агентство SABA.
Как отметил Сариа, ракета попала в цель, а объекту нанесен значительный материальный ущерб.
Он также призвал международные авиакомпании, их сотрудников и пассажиров держаться в стороне от воздушного пространства Саудовской Аравии, вновь назвав его небезопасным.
Исключением, по его словам, остается небо над Меккой и Мединой – городами, священными для мусульман.
Ранее хуситы ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как отметил Сариа, формирования "атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде". По его словам, цель была поражена.
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