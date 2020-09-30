Эксперт рассказал, как выбрать пельмени в магазине

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Шеф-повар Кирилл Мартыненко сообщил, что вместо пельменей из магазина лучше будет слепить их дома. Об этом эксперт заявил изданию "Говорит Москва".

При этом он также рассказал, как правильно выбрать пельмени с начинкой в магазине. По словам Мартыненко, перед покупкой данного продукта надо ориентироваться на цены и внимательно изучать состав.

"Должны быть мука, яйцо, мясо, лук, соль, перец, и на этом все должно заканчиваться. Конечно, нужно обращать внимание на цену, надо понимать, что чудес не бывает. Не могут пельмени стоить 100 рублей за килограмм, потому что мясо стоит принципиально других денег в магазине, а пельмени все-таки делаются в первую очередь из мяса", – объясняет специалист.

Повар добавил, что, если не покупать в магазине пельмени, их можно слепить дома. "Плюс это семейная традиция, общее занятие – сидеть, лепить вместе пельмени. Конечно, лучше этого ничего не может быть", – обращает внимание Мартыненко. Он заключил, что не получается чаще всего готовить пельмени дома из-за отсутствия времени у людей.

В мае кишечную палочку нашли в пельменях семи торговых марок. В прошлом году антибиотики и превышенное количество микроорганизмов было обнаружено в пельменях лишь одного бренда.