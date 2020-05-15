Кишечную палочку нашли в пельменях семи торговых марок

11:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Роскачество нашло кишечную палочку в пельменях семи торговых марок, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что исследование было проведено повторно. В прошлом году антибиотики и превышенное количество микроорганизмов было обнаружено в пельменях лишь одного бренда.
"В этом году ситуация обстоит гораздо хуже – сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", – сообщили специалисты ведомства.
Всего для исследования были отобраны пельмени семи торговых марок из российских магазинов: "Белорусские", "Бульмени", "Ложкарев", "Останкинские традиционные", "Сибирская коллекция", "Стародворье" и "Цезарь".
Уточняется, что, помимо кишечной палочки, в пельменях одной из торговых марок была также выявлена сальмонелла. Кроме того, содержание белка в продуктах двух марок было ниже заявленного уровня.
Ранее специалисты Роскачества проверили творожную массу с изюмом у нескольких производителей и в отдельных случаях обнаружили в упаковках бактерии кишечной палочки. Еще один образец показал повышенное наличие свинца. Также в двух образцах эксперты нашли следы антибиотиков – клоксациллина и линкомицина.
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