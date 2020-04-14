Роскачество проверило на безопасность консервированную кукурузу

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Специалисты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности, сообщает RT.

Согласно результатам проверки, следов пестицидов не обнаружили. Также кукурузу проверили на ГМО, красители и консерванты, наличие посторонних примесей. Специалисты обращали внимание на внешний вид и запах.

По результатам исследований оказалось, что фактическая масса зерен кукурузы не соответствует установленной ГОСТом нормой у 17 брендов, а цвет не соответствовал норме у семи марок. Мутная, грязно-желтая заливная жидкость была обнаружена у консервированной кукурузы двух марок.

Всем показателям качества и безопасности соответствовала кукуруза шести марок.

Ранее в Роскачестве объяснили, как найти в товарах скрытый сахар, который может стать причиной диабета и других заболеванй. В составе его называют по-разному: ячменный солод, декстроза, гидролизированный крахмал, кукурузный сироп, нектар агавы, сок тростника, патока.

Вариантов несколько десятков, особенно популярны одновременно фруктоза и глюкоза. Если глюкоза может метаболизироваться почти в каждой клетке организма, то фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. Согласно исследованиям, большое потребление фруктозы вредно, утверждают в Роскачестве. Совсем исключать сахар врачи не рекомендуют, но ограничить призывают.