Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роскачество исследовало говяжью тушенку и обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади.
"Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту. По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов", – говорится в сообщении организации.
В продукции шести торговых марок были найдены ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади.
В продуктах семи торговых марок было зафиксировано почти 50% "воды". Замечаний относительно вкуса, цвета, запаха и консистенции у экспертов не возникли лишь в отношении одного торгового бренда.
Посторонние запахи, привкус и излишек пряностей был зафиксирован у 14 наименований продукции.
Основные замечания к внешнему виду мясной продукции. Отмечалось наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки менее 30 граммов.
Эксперты Роскачества проверили говяжью тушенку 23 торговых марок. Стоимость их составляла от 82,9 до 306,09 рубля, вес – от 325 до 388 граммов.
Что касается тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, то специалисты их не выявили. Несмотря на это, ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу, указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Роскачество не обнаружило антибиотиков, сальмонеллы и тяжелых металлов в исследованных непитьевых клубничных йогуртах. Однако в йогуртах одной из торговых марок были найдены бактерии кишечной палочки. Специалисты изучили йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней. Ни в одном из напитков этого не нашли. Также в йогуртах нет тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, афлатоксина М1, ГМО и превышений по антибиотикам.
В исследование вошло 26 торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства и по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.
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