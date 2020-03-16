В Роскачестве назвали отличия тушеной говядины от тушенки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты Роскачества рассказали, в чем разница между тушеной говядиной и тушенкой. Отмечается, что тушеная говядина – это исключительно мясные консервы. А тушенка больше состоит из соевого белка и воды, а не мяса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В Роскачестве обратили внимание, что если в названии консервов упомянуто слово "тушенка", то изготовлены они не по ГОСТу, а по ТУ или собственному стандарту.
Тушеной говядиной называются консервы, массовая доля мяса и жира в которых должна составлять не менее 58%, белка – не менее 15%, жира – не более 17% и соли – 1-1,5%. В составе допускается содержание свежего или сушеного репчатого лука, черного перца, лаврового листа и поваренной соли.
А тушенка – мясорастительная продукция, в составе которой могут использоваться немясные ингредиенты. При этом массовая доля мясных ингредиентов составляет от 5 до 60%. Основу такого продукта зачастую составляет соевый белок и вода.
Ранее сообщалось, что Роскачество исследовало говяжью тушенку и обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади. В продукции шести торговых марок были найдены ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади.
В продуктах семи торговых марок было зафиксировано почти 50% "воды". Замечаний относительно вкуса, цвета, запаха и консистенции у экспертов не возникли лишь в отношении одного торгового бренда. Посторонние запахи, привкус и излишек пряностей был зафиксирован у 14 наименований продукции.
Эксперты Роскачества проверили говяжью тушенку 23 торговых марок. Стоимость их составляла от 82,9 до 306,09 рубля, вес – от 325 до 388 граммов.
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