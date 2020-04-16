Роскачество выявило кишечную палочку и плесень в творожной массе

Фото: ТАСС/digifoodstock.com/CTK

Специалисты Роскачества проверили творожную массу с изюмом у нескольких производителей и в отдельных случаях обнаружили в упаковках бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Роскачестве проанализировали 19 образцов по 67 показателям. Вес каждой пачки варьировался от 100 до 500 граммов. Стоимость разнилась в пределах от 22 до 60 рублей за 100 граммов.

В продукции одного бренда специалисты нашли группы бактерий кишечной палочки, а у еще пяти – превышения нормы по содержанию плесени. Еще один образец показал повышенное наличие свинца. Также в двух образцах эксперты нашли следы антибиотиков – клоксациллина и линкомицина.

Среди выявленных недостатков ряда продуктов – несоответствие требованиям по содержанию жиров. В одном из случаев жиров было меньше нормы по ГОСТу, а в других случаях произошли расхождения по фактическому составу и маркировке.

В ряде образцов специалисты Роскачества определили излишки сыворотки. В ведомстве подчеркнули, что ее повышенное содержание в продукте может указывать на низкое содержание жира.

Ранее эксперты выявили бактерии в отдельных образцах туалетной бумаги. Всего в ведомстве проверили 7 типов товара и определили их соответствие или несоответствие микробиологическим нормам.

