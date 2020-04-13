Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге

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Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии. Об этом говорится на сайте Роскачества.
"На этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Рейтинг продукции этой торговой марки обнулен", – говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что микробиологические параметры, которые распространяются на средства личной гигиены, предполагают отсутствие энтеробактерий, при этом допустимо общее наличие живых микроорганизмов в количестве, не превышающем 1 тысячу единиц.
Уточняется, что этот уровень применяется только для герметичных или полностью упакованных пачек туалетной бумаги.
В Роскачестве подчеркнули, что бактерии могли попасть в упаковку либо при производстве, либо через мелкие отверстия на пачке.
В то же время обнаруженные энтеробактерии могут являться кишечной палочкой, безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека.
Ранее немецкая журналистка по имени Лара Тиде призвала отказаться от туалетной бумаги. По ее словам, тонны туалетной бумаги, которые ежегодно смываются в унитаз, вредят планете. Она отметила, что только в Германии каждая семья в среднем ежегодно расходует 93 рулона туалетной бумаги. На ситуацию влияют и слишком высокие требования к этому средству гигиены. В частности, компании не используют старую бумагу, закупая свежую древесину. Кроме того, саму туалетную бумагу в итоге смывают водой, увеличивая и ее расход.
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