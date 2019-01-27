Отказаться от туалетной бумаги призвали в Германии

Тонны туалетной бумаги, которые ежегодно смываются в унитаз, вредят планете. Об этом своим читателям напомнила журналистка Süddeutsche Zeitung по имени Лара Тиде, призвавшая задуматься об альтернативных способах гигиены.
Автор материала отмечает, что только в Германии каждая семья в среднем ежегодно расходует 93 рулона туалетной бумаги.
На ситуацию влияют и слишком высокие требования к этому средству гигиены. В частности, компании не используют старую бумагу, закупая свежую древесину.
Тиде пишет, что такое расточительство вызовет проблемы с экологией. "Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом", – утверждает журналистка, добавляя, что там же можно сполоснуть пальцы.
Вместо мисок Тиде предлагает европейцам перейти на биде, что гораздо экономней. В статье сказано, что для производства бумаги древесину закупают в основном в Латинской Америке, откуда ее нужно поставить, а затем переработать.
Кроме того, саму туалетную бумагу в итоге смывают водой. А в случае с биде, по словам журналистки, в расход пойдет только вода.
В ноябре минувшего года специалисты Роскачества выяснили, насколько безопасна туалетная бумага, которая представлена на прилавках в российских магазинах. Они протестировали товары 30 марок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.