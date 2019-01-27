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14:59

Отказаться от туалетной бумаги призвали в Германии

за рубежом экология

14:59

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Фото: depositphotos/molka

Тонны туалетной бумаги, которые ежегодно смываются в унитаз, вредят планете. Об этом своим читателям напомнила журналистка Süddeutsche Zeitung по имени Лара Тиде, призвавшая задуматься об альтернативных способах гигиены.

Автор материала отмечает, что только в Германии каждая семья в среднем ежегодно расходует 93 рулона туалетной бумаги.

На ситуацию влияют и слишком высокие требования к этому средству гигиены. В частности, компании не используют старую бумагу, закупая свежую древесину.

Тиде пишет, что такое расточительство вызовет проблемы с экологией. "Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом", – утверждает журналистка, добавляя, что там же можно сполоснуть пальцы.

Вместо мисок Тиде предлагает европейцам перейти на биде, что гораздо экономней. В статье сказано, что для производства бумаги древесину закупают в основном в Латинской Америке, откуда ее нужно поставить, а затем переработать.

Кроме того, саму туалетную бумагу в итоге смывают водой. А в случае с биде, по словам журналистки, в расход пойдет только вода.

В ноябре минувшего года специалисты Роскачества выяснили, насколько безопасна туалетная бумага, которая представлена на прилавках в российских магазинах. Они протестировали товары 30 марок.

за рубежом экология

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