Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности

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Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности сторон. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями", – сказал представитель Кремля.

Полный состав российской делегации на переговорах Кремль обнародует своевременно, добавил Песков. Кроме того, совпадение дат выборов в США и переговоров по Украине представитель Кремля назвал случайным.

"Нет, никоим образом", – заявил он, отвечая на вопрос о возможной связи между этими событиями.

При этом телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован, уточнил Песков.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить послевоенные договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.