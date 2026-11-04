Песков: повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

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Повестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в настоящее время согласовывается. Об этом Первому каналу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что возможную повестку согласовывают как с китайской, так и с американской сторонами. При этом продолжения переговоров трех лидеров на G20 в Майами пока не планируется, добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Москва, Пекин и Вашингтон занимаются согласованием возможной встречи лидеров на саммите АТЭС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Трамп выразил готовность пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле указывали, что Путин пока не решил, будет ли он лично участвовать в саммите G20.