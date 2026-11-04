Песков заявил, что десятилетие народного единства будет запланировано позже

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Десятилетие народного единства запланируют, когда будут определены "свободные" годы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно сопоставить, какие годы запланированы в планах. Это будет сделано, и потом будет принято решение", – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, какова была реакция Владимира Путина на инициативу объявить десятилетие народного единства.

Ранее лидер Ассоциации греческих общественных объединений России в РФ, бизнесмен Иван Саввиди попросил Путина объявить период с 2027 по 2036 год Десятилетием единства народов России.

По его мнению, Десятилетие единства народов РФ поспособствует достижению стратегических целей и побед, воспитанию молодежи и укреплению межнационального согласия.