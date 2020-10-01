Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт

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Риск развития болезни Паркинсона снижает употребление кофе. Это касается и людей, которые генетически предрасположены к заболеванию, сообщает EurekAlert.

Данное заключение сделали ученые из Американской академии неврологии.

Так, специалисты исследовали 188 человек, болеющих Паркинсоном, и 180, у которых болезнь отсутствует. В каждой из групп были участники с мутацией гена LRRK2, изменения в котором приводят к заболеванию. Ученые изучили состояние организма каждого из участников при попадании в него кофеина.

Выяснилось, что показатель кофеина в организме людей с Паркинсоном был на 76% ниже, чем у здоровых испытуемых. На 31% ниже уровень был у больных с нормальной копией гена. Отмечается, что те, у кого болезнь отсутствует, потребляли в два раза больше кофеина, чем те, кто является носителем мутировавшего гена с болезнью.

Ранее ученые сообщили, что индикатором риска скорой смерти у пациента может быть зрачок. По их словам, обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими.

