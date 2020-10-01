Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт

Фото: depositphotos/photofriday
Риск развития болезни Паркинсона снижает употребление кофе. Это касается и людей, которые генетически предрасположены к заболеванию, сообщает EurekAlert.
Данное заключение сделали ученые из Американской академии неврологии.
Так, специалисты исследовали 188 человек, болеющих Паркинсоном, и 180, у которых болезнь отсутствует. В каждой из групп были участники с мутацией гена LRRK2, изменения в котором приводят к заболеванию. Ученые изучили состояние организма каждого из участников при попадании в него кофеина.
Выяснилось, что показатель кофеина в организме людей с Паркинсоном был на 76% ниже, чем у здоровых испытуемых. На 31% ниже уровень был у больных с нормальной копией гена. Отмечается, что те, у кого болезнь отсутствует, потребляли в два раза больше кофеина, чем те, кто является носителем мутировавшего гена с болезнью.
Ранее ученые сообщили, что индикатором риска скорой смерти у пациента может быть зрачок. По их словам, обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: