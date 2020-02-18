Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона

Фото: ТАСС/Mark Von Holden/AP

Экс-фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн отменил свои выступления в Соединенных Штатах. Концерты должны были пройти в рамках очередного прощального тура No More Tours II, информирует "Газета.ру".

Известно, что американская часть турне должна была состояться в мае. У Осборна было запланировано 17 выступлений в разных городах Штатов.

Решение об отмене концертов певец принял из-за болезни Паркинсона. О диагнозе певца стало известно 21 января. Британский рок-музыкант выступил со своим последним шоу в канун Рождества, а после неудачно упал. Ему провели операцию на шею, которая сказалась на нервах. Сам Осборн рассказал, что в апреле отправится на лечение в Швейцарию. Оно продлится порядка полутора-двух месяцев.

В феврале прошлого года Оззи Осборн попал в больницу после обострения старой травмы на фоне пневмонии. В апреле он был вынужден перенести все концерты своего тура на 2020 год.