Оззи Осборн попал в больницу

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Осложнения после гриппа довели рок-музыканта и фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна до больницы. Об этом его жена Шэрон Осборн написала в Twitter.

Шэрон поблагодарила поклонников артиста за поддержку и уточнила, что на госпитализации настояли медики. "Врачи считают, что это – лучший способ поправиться как можно быстрее", – отметила она.

Незадолго до этого Осборн отложил первые четыре концерта европейского турне. Музыкант планировал поехать в Ирландию, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Швейцарию, Италию и Испанию.

В октябре минувшего года Оззи лег в больницу после того, как он повредил руку, и началось заражение.