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00:57

Оззи Осборн отложил мировое турне на год

культура

00:57

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Фото: @ozzyosbourne

Легендарный рок-музыкант и певец Оззи Осборн вынужден перенести все концерты своего тура на 2020 год. Информация появилась на официальной странице бывшего солиста Black Sabbath в Instagram.

В последнее время 70-летний Осборн восстанавливался после тяжелой пневмонии дома. Случилась новая напасть. Британский музыкант упал и сильно ушибся. Полученная травма не позволит ему в ближайшее время выйти на сцену.

В социальной сети Осборн сообщил, что очень расстроен, и что не может поверить, что вынужден перенести еще один тур. Музыкант поблагодарил поклонников за понимание и поддержку. "Я вернусь!" – пообещал кумир миллионов.

Ранее сообщалось, что в феврале Осборн выписался из больницы, где он лечился от сильного воспаления.

культура

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