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Общество

21 января, 18:40

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

общество культура

Фото: ТАСС/ZUMA/Francesco Castaldo

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом он рассказал в эфире программы Good Morning America.

"Это было ужасно сложно для нас... Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шею, которая скрутила мне все нервы", – поделился Осборн.

Его жена Шерон рассказала, что эта болезнь не смертельная, однако она влияет на нервы. Она добавила, что они приложат все усилия, чтобы улучшить состояние Оззи, уточнив, что в апреле они поедут на лечение в Швейцарию.

В феврале прошлого года Оззи Осборн попал в больницу после обострения старой травмы на фоне пневмонии. В апреле он был вынужден перенести все концерты своего тура на 2020 год.

Оззи Осборн – один из основателей рок-группы Black Sabbath. Его творчество оказало влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Сейчас музыкант проживает в США.

Британский музыкант Оззи Осборн отменил несколько концертов из-за операции

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