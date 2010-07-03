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Москва 24

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Общество

15:06

Малышева назвала заболевания, справиться с которыми поможет кофе

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, от каких заболеваний может спасти кофе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Малышевой, этот напиток обладает рядом полезных свойств, которые в определенных случаях могут сработать как лекарство.

Так, кофе помогает в снижении риска возникновения инсульта, болезней печени и Паркинсона. Кроме того, Малышева отметила полезность напитка для тех категорий людей, которые больны диабетом второго типа.

Помимо прочего, кофе также способен уменьшить риск заболеваний сердца.

Телеведущая добавила, что любимый многими напиток необходимо употреблять не ранее, чем спустя час после пробуждения. Однако лучшим временем для кофебрейка является обеденный перерыв, поскольку именно тогда кофе сможет подарить необходимый заряд бодрости на остаток рабочего дня.

Ранее эксперт рассказал о последствиях ежедневного употребления кофе. Оказалось, что в ряде случаев такой рацион может оказаться полезным.

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