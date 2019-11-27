Врач рассказал о вреде чая

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Полифенолы, танины, кофеин и минеральные соли, содержащиеся в чайных листах, оказывают ряд побочных эффектов. По словам врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, в вопросе употребления чая существует понятие индивидуальной непереносимости, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Всегда важно помнить, что чай – это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье", – рассказала медик, отметив, что у кого-то чай может вызывать рвоту, а у кого-то – повышение давления.
Употребление чая стоит ограничить людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также повышенной кислотностью желудка. Крепкий напиток стоит и вовсе исключить, так как он может вызывать изжогу, раздражать слизистые пищеварительного тракта.
Из-за повышенной концентрации кофеина чай может провоцировать головную боль и расстройство нервной системы. Крепкие чаи могут вызвать учащенное сердцебиение и обильное выделение желудочного сока. Поэтому крепкий напиток не стоит пить людям с гипертонической болезнью и атеросклерозом.
Содержащиеся в зеленом чае оксалаты – соли щавелевой кислоты – могут спровоцировать образование камней в почках. Крепко заваренный черный чай не стоит пить вечером из-за танина, который усиливает мозговую деятельность и способствует активизации кровообращения.
Лимон и имбирь, нередко добавляемые в чай, могут навредить при болезнях желудочно-кишечного тракта, так как раздражают его слизистые. Чай с лимоном также не следует пить при стоматите, так как кислота вызовет сильное раздражение слизистой. Сильно раздражать слизистую желудка могут и ароматизированные чаи.
Чай с молоком противопоказан людям с непереносимостью лактозы, а также имеющим проблемы с желудком и кишечником. Молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в составе чая, может вызывать брожение, газообразование, дискомфорт в желудке и кишечнике.
Крепкий травяной чай может быть опасен для аллергиков и лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в стадии обострения.
Ранее в Минздраве рассказали, что согреться в мороз можно с помощью горячего чая с большим содержанием сахара. Подойдут и другие сахаросодержащие напитки в теплом или горячем виде.
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