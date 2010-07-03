Эксперт рассказал о последствиях ежедневного употребления кофе

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Исследование показало, что употребление кофе может улучшить настроение и позитивно сказаться на работе мозга. Поэтому эксперты считают, что пить его при депрессиях дaже полезно, передает ИА "НСН".

Некоторые специалисты говорят, что нaтурaльный кофе без сaхaрa способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типa. А если употреблять кофеин перед спортивными тренировками, можно улучшить свои результаты за счет его бодрящего эффектa. Полезен этот напиток также для повышения концентрации и улучшения памяти.

Есть и негативные последствия от употребления кофе – может повыситься артериальное давление и уровень холестеринa.

Бариста Глеб Невейкин обратил внимание на хорошее здоровье скандинавов, которые больше других на планете употребляют кофе.

По его словам, шведы, датчане, финны поколениями пьют кофе в очень большом количестве, при этом у них очень хорошие зубы. Кроме того, высока продолжительность их жизни.

При этом бариста уточнил, что пьют они настоящий кофе, приготовленный из свежеобжаренных зерен. Он отметил, что свежесть жарки очень важна, хотя о ней обычно не говорят.

"Для меня пик вкуса кофе раскрывается на второй-третьей неделе со дня обжарки. Но надо различать срок годности и свежесть обжарки. Это разные категории. Как, например, есть молоко, которое хранится год. Там от настоящего молока мало что осталось, и вы предпочтете купить молоко, которое хранится несколько дней, потому что оно свежее. С кофе то же самое. Старайтесь покупать зерна как можно ближе к дате производства, к дате обжарки. Желательно не более месяца", – сказал Невейкин.

Эксперт рекомендует не пить эспрессо натощак, поскольку он будет тяжелым для желудка. Он советует пить утром кофе, приготовленный с помощью пуровера, или просто, залив его водой в чашке.

Также он заметил, что пить кофе можно в течение всех суток, учитывая свои особенности, поскольку этот напиток на всех влияет по-разному – на кого-то бодряще, на кого –то седативно.

Ранее главный внештатный специалист столичного Депздрава, психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что регулярное употребление кофе по утрам может привести к зависимости от этого напитка. При этом специалист отметил, что резко отказываться от кофе также не стоит, иначе может развиться абстинентный синдром. Его симптомы − головная боль, сонливость, перепады настроения, раздражительность и снижение работоспособности.