Медики научились по глазам предугадать скорую смерть пациента

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Ученые считают, что индикатором риска скорой смерти у пациента может быть зрачок. Соответствующее исследование опубликовано в журнале ESC Heart Failure.

Специалисты наблюдали за испытуемыми с маленькими и большими зрачками в течение двух лет. Выяснилось, что страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше.

"Наблюдение за изменением площади зрачка может помочь оценить состояние пациентов с сердечной недостаточностью", – отмечают ученые.

По их словам, обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими.

Ранее американские ученые определили микроРНК, которая способствует регенерации волос. Она может стать основой для лекарств от облысения.