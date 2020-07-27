Ученые назвали причину появления мурашек на коже

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Ученые из Гарвардского университета в США назвали причину появления у людей мурашек на коже (пилоэрекция).
В ходе исследования специалисты пытались выяснить, почему у человека при эволюции не исчезла эта реакция, необходимая животным с густой шерстью для защиты от холода.
Ученые пришли к выводу, что появление "гусиной кожи" напрямую связано с ростом волос, пишет Medical Xpress.
Подкожная мышца, которая сокращается при появлении мурашек, необходима, чтобы соединить симпатический нерв со стволовыми клетками волосяного фолликула.
Реагируя на холод, нерв сокращает мышцы и вызывает мурашки, следствием чего оказывается рост новых волос, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ученые пояснили, что "гусиная кожа" в краткосрочной перспективе облегчает переносимость холода. Но если холод длится долго, то реакция стимулирует рост волос.
Исследователи Университета Дьюка ранее опровергли теорию Дарвина. По мнению специалистов, естественный отбор не имеет ничего общего с "уничтожением конкурентов".
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