Американские ученые опровергли теорию естественного отбора Дарвина

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Исследователи Университета Дьюка заявили, что дружелюбие и сотрудничество живых организмов являются главным принципом "эволюционного выживания", передает "Мир 24".

Данная версия опровергает теорию естественного отбора Чарльза Дарвина, согласно которой ключевым фактором эволюции является конкуренция. Такое предположение сделали эволюционные антропологи Брайан Хэйр и Ванесса Вудс в книге "Выживание самых дружелюбных", пишет The Washington Post.

По мнению специалистов, естественный отбор не имеет ничего общего с "уничтожением конкурентов" ради выживания, а скорее призывает "работать вместе". В частности, исследователи приводят в пример собак. Они "сотрудничают с людьми" в отличие от волков, которым приходится бороться за выживание.

"К сожалению, близкий родственник собак, волк, по этой причине находится под угрозой исчезновения в тех немногих местах, где живет", – объяснил Хэйр. Ученые ссылаются на исследования, которые показывают, что большие, сильные и агрессивные животные всю жизнь испытывать стресс, который истощает организм.

Также антропологи утверждают, что Homo sapiens выжил, так как был дружелюбным. Это позволило совершить когнитивный скачок, который дал преимущество над другими видами. Исследователи также привели в пример цветущие растения, которые привлекают животных и насекомых для распространения своей пыльцы, образуя партнерство.

Ранее ученые обнаружили в мозге мышей и крыс нейроны, стимуляция которых погружает животное в состояние, подобное зимней спячке. Не исключено, что похожие нейронные структуры есть и у людей.