Найдены молекулы, отвечающие за восстановление волос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американские ученые определили микроРНК, которая способствует регенерации волос. Она может стать основой для лекарств от облысения. Результаты исследования появились в журнале Science Advances.

Рост волос зависит от здоровья клеток дермальных сосочков (ДС-клетки), регулирующих цикл роста волосяного фолликула. Выяснилось, что волосяные фолликулы не исчезают в местах облысения, а просто сжимаются. Специалисты полагают, что при активации клеток сосочков фолликулы могут восстановиться.

Биологи из Университета штата Северная Каролина провели эксперименты на мышах. Они культивировали ДС-клетки как в плоских слоях, так и в сфероидах – трехмерных клеточных структурах, в которых воссоздали естественную микросреду клетки. Ученые смотрели, как быстро отрастают волосы у грызунов, обработанных 2D- и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе, и сравнивали результаты с коммерческим препаратом от выпадения волос миноксидилом.

Лучше всего себя показали сфероидальные каркасы. У мышей, обработанных 3D-ДС-клетками, за 15 дней полностью восстановилось 90 процентов волосяного покрова.

По словам ученых, важнейшую роль в регенерации волос играет молекула miR-218-5p. Она усиливает молекулярный путь, ответственный за стимулирование роста волосяного фолликула. Авторы считают, что использование найденной ими микроРНК позволит создать крем или лосьон для восстановления и роста волос.

Ранее ученые из Южной Кореи исследовали эффективность лечения облысения средством, полученным из белков, выделяемых стволовыми клетками жировой ткани. В эксперименте участвовали 29 мужчин и 9 женщин среднего возраста с андрогенной алопецией.

Испытуемых разделили на две группы. Первая дважды в день втирала в кожу головы экстракт со стволовыми клетками, а вторая применяла плацебо. Итоги показали, что экстракт из стволовых клеток жировой ткани может стать безопасной альтернативой существующим сейчас методам.