Облысение может стать серьезным последствием перенесенного коронавируса

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Возможным последствием перенесенного коронавируса может стать облысение. Часть переболевших начали жаловаться на сильное выпадение волос, сообщает "Экспресс газета".

Из уже известных последствий COVID-19 специалисты отмечают чувство сильной усталости, скачки температуры, одышку и озноб. Теперь выздоровевшие стали замечать выпадение волос.

По словам трихолога Евы Праудман, алопеция (потеря волос) может быть последствием продолжительной высокой температуры, которая поспособствовала телогенному оттоку.

"Как правило, при нормальном цикле роста и выпадения волос около 85 процентов вашей шевелюры находится в фазе роста, а 15 процентов "отдыхают" и в этот период могут выпадать. Однако в случае телогенного оттока это соотношение может очень сильно измениться", – отмечает Праудман.

Так, британка Грейс Дадли через месяц после перенесенного коронавируса еще в марте – 30-летняя девушка 10 дней провела в реанимации – через время заметила активное выпадение прядей. По ее наблюдениям, всего за несколько месяцев она потеряла половину своих волос.

"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и каждый день у меня выпадает все больше и больше. У меня на голове небольшие проплешины", – делится Дадли в соцсетях.

На ее сообщение отреагировало немало переболевших. Большинство из них также отметили, что стали терять волосы через 1-2 месяца после выздоровления.

Терапеват Арагона Джузеппе уверяет, что каждый, кто страдал повышенной температурой, столкнется с выпадением волос.

Ранее стало известно, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19. По окончании исследований будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи.