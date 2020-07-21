Облысение может стать серьезным последствием перенесенного коронавируса

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Возможным последствием перенесенного коронавируса может стать облысение. Часть переболевших начали жаловаться на сильное выпадение волос, сообщает "Экспресс газета".
Из уже известных последствий COVID-19 специалисты отмечают чувство сильной усталости, скачки температуры, одышку и озноб. Теперь выздоровевшие стали замечать выпадение волос.
По словам трихолога Евы Праудман, алопеция (потеря волос) может быть последствием продолжительной высокой температуры, которая поспособствовала телогенному оттоку.
"Как правило, при нормальном цикле роста и выпадения волос около 85 процентов вашей шевелюры находится в фазе роста, а 15 процентов "отдыхают" и в этот период могут выпадать. Однако в случае телогенного оттока это соотношение может очень сильно измениться", – отмечает Праудман.
Так, британка Грейс Дадли через месяц после перенесенного коронавируса еще в марте – 30-летняя девушка 10 дней провела в реанимации – через время заметила активное выпадение прядей. По ее наблюдениям, всего за несколько месяцев она потеряла половину своих волос.
"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и каждый день у меня выпадает все больше и больше. У меня на голове небольшие проплешины", – делится Дадли в соцсетях.
На ее сообщение отреагировало немало переболевших. Большинство из них также отметили, что стали терять волосы через 1-2 месяца после выздоровления.
Терапеват Арагона Джузеппе уверяет, что каждый, кто страдал повышенной температурой, столкнется с выпадением волос.
Ранее стало известно, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19. По окончании исследований будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи.
В Минобороны заявили о готовности вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: