Специалисты нашли способ лечения облысения стволовыми клетками

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Ученые из Южной Кореи провели исследование эффективности лечения облысения средством, которые получили из белков, выделяемых стволовыми клетками жировой ткани. Результаты исследования опубликовали в журнале Stem Cells Translational Medicine.

Исследователи из Пусанского национального университета решили выяснить, поможет ли экстракт из стволовых клеток жировой ткани при лечении андрогенной алопеции (тип облысения, вызванный генетическими, гормональными и экологическими факторами).

Как говорится в материале, андрогенная алопеция негативно сказывается на психологическом состоянии людей, а также качестве их жизни. Наиболее эффективные существующие средства для лечения выпадения волос имеют негативные побочные действия, такие как потеря либидо и эректильная дисфункция. Поэтому специалисты продолжают искать более безопасное и эффективное лечение.

В исследовании участвовали 29 мужчин и девять женщин среднего возраста с андрогенной алопецией. Испытуемых разделили на две группы. Первая группа два раза в день втирала в кожу головы экстракт со стволовыми клетками, а вторая группа применяла плацебо.

Ученые отмечают, что результаты испытаний показывают, что экстракт из стволовых клеток жировой ткани может стать безопасной альтернативой методам, которые существуют на сегодняшний день.

Ранее ученые Института молекулярной биологии и генетики НМИЦ имени Алмазова и Российской академии медицинских наук сделали шаг к регенерации мускулов у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Специалисты открыли стволовые клетки, которые помогут их восстановить. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что стимуляция восстановления скелетных мышц при помощи активации стволовых клеток может стать стратегией лечения мышечных дисфункций.

Специалисты взяли биопсию мышечной ткани у трех здоровых добровольцев и 12 человек с сердечной недостаточностью. Из полученного материала выделили мРНК для обнаружения маркеров мышечной дисфункции и дальнейших исследований. Стволовые клетки, полученные из мышечной ткани людей с сердечной недостаточностью, могли трансформироваться в мускульные волокна, но они делали это неверным образом.

