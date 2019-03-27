Ученые выявили регенерацию мышечной ткани у "сердечников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НМИЦ имени Алмазова и Российской академии медицинских наук сделали серьезный шаг к регенерации мускулов у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Специалисты открыли стволовые клетки, которые помогут их восстановить, пишет "Газета.ру".

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что стимуляция восстановления скелетных мышц при помощи активации стволовых клеток может стать стратегией лечения мышечных дисфункций.

Специалисты взяли биопсию мышечной ткани у трех здоровых добровольцев и 12 человек с сердечной недостаточностью. Из полученного материала выделили мРНК для обнаружения маркеров мышечной дисфункции и дальнейших исследований.

Специалисты также выделили стволовые клетки мышечной ткани для сравнительного анализа.

Стволовые клетки, полученные из мышечной ткани людей с сердечной недостаточностью, могли трансформироваться в мускульные волокна, но они делали это неверным образом.

Нарушения в их работе проявлялись в том, что новые мышечные клетки синтезировали неправильные количества "быстрых" и "медленных" сократительных волокон. Также была нарушена активность их генов, которые связаны с кислородным дыханием.

Специалисты выяснили, что все идет по плану, если извлечь стволовые клетки из тела больных и начать выращивать их в пробирке.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Мауро Джакка ранее сообщил, что долголетие может быть опасным для здоровья. По мнению британского ученого, в погоне за всевозможными вакцинами и вечной молодостью остается незамеченной реальная угроза – появление поколения людей со слабым мозгом.

Как пояснил Джакка, медики, стремясь увеличить продолжительность жизни, создают людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом". В качестве доказательства исследователь приводит рост числа пациентов с возрастной деменцией.