Российские медики смогли вылечить сердечные патологии стволовыми клетками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские медики научились лечить сердечные патологии стволовыми клетками. Метод создали специалисты военного госпиталя имени Вишневского и Тульского государственного университета, сообщает "Мир 24".

73-летняя пациентка пережила обширный инфаркт миокарда. Хронические болезни – атеросклероз и инсулинозависимый диабет. С такими осложнениями остановить болезнь может только трансплантация сердца.

Однако операция помогает только сердцу, а атеросклероз может развиваться и в других сосудах. Чтобы уменьшить риск развития, врачи стали использовать клеточные технологии.

Операцию проводят в три этапа. Сначала шунтирование – замена пораженных сосудов сердца. Потом врачи забирают стволовые клетки пациента и смешивают их с донорскими. Этим препаратом обкалывают сердечную мышцу.

В организме стволовые клетки стягиваются к поврежденным тканям. Постепенно они превращаются в кардиомиоциты – мышечные клетки сердца. Поврежденные ткани получают питание, в них прорастают новые сосуды. А у пациента пропадает ишемический болевой синдром.

Кроме укола в сердце, клеточным препаратом можно лечить пациентов и амбулаторно, вводя раствор по капельнице. Врачи уверены, что в ближайшем будущем клеточный препарат будет лечить пациентов с самыми тяжелыми сердечными патологиями.

Ранее ученые Института молекулярной биологии и генетики НМИЦ имени Алмазова и Российской академии медицинских наук сделали шаг к регенерации мускулов у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Специалисты открыли стволовые клетки, которые помогут их восстановить.