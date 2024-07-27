Жители Испании передали воду морякам российского фрегата "Штандарт"

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Жители испанского острова Иль-Аруса оказали помощь экипажу российского фрегата "Штандарт", которого не пускают в порт Испании. Об этом сообщил РБК капитан судна Владимир Мартусь.

Как он утверждает, жители испанского острова предложили привозить морякам воду, приплывая к ним на рыбацких лодках-платформах. Также экипажу судна помогли спуститься на берег на шлюпке, пополнить запасы еды, постирать вещи в прачечной.

Мартусь уточнил, что через несколько часов морские власти Испании доплывут до фрегата, чтобы обсудить с экипажем сложившуюся ситуацию.

Правительство Франции запретило кораблю пришвартовываться в порту Бреста 23 июля. Тогда же стало известно, что у экипажа, состоящего из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения, постепенно заканчивается вода.

Испания не пустила корабль к берегу 24-го числа. На данный момент фрегат стоит на якоре в 500 метрах от берегов испанской Галисии, так как у экипажа не хватит топлива на дальнейшее плавание.

Капитана "Штандарта" Владимира Мартусь уточнил, что ранее фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией. Он также разговаривал с проукраинской ассоциацией, которая добилась того, чтобы против корабля ввели ограничения, но результатов это не дало. В связи с этим экипаж запустил петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под европейских санкций. Ее подписали уже 2 тысячи человек.

