Захарова: не оставим без ответа ужесточение Норвегией режима захода рыболовных судов РФ

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Россия не оставит без ответа ужесточение Норвегией режима захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

"Вводимые ограничения подрывают одну из единичных областей практического взаимодействия, которое пока еще поддерживается нашими странами", – объяснила она.

Захарова также напомнила ответственным по этим решениям, что сохранение рыбных запасов, которые представляют интерес и для Норвегии, возможно только с Россией. А продолжение давления на российский рыбопромысловый флот, по ее словам, будет иметь негативные последствия как для работающих в этой области норвежцев, так и для всей системы управления биологическими ресурсами Баренцева и Норвежского морей.

Официальный представитель МИД РФ также указала на то, что перед этим решением норвежские спецслужбы запустили информационную кампанию, в рамках которой вменяли российским судам осуществление "разведывательно-диверсионной деятельности" в экономической зоне и территориальных водах Норвегии.

"С подобными примитивными сценариями мы сталкивались в последнее время неоднократно и в других русофобствующих европейских странах, где сфабрикованные обвинения в шпионаже используются в качестве предлога для преследования и искоренения всего связанного с Россией", – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва примет меры для обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли.

В марте Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ, заключенный между СССР и Соединенным Королевством в 1956 году, позволял Лондону вести рыбный промысел в Баренцевом море. Речь шла про некоторые зоны моря, территории вдоль берега Кольского полуострова, а также побережья острова Колгуев. Корабли Великобритании также могли свободно ходить в этих местах и ставить якоря.

Причиной тому стали недружественные шаги Лондона в сфере торговли с РФ. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввели 35% тариф на ввоз некоторых товаров.

