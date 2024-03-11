11 марта, 14:35Политика
Путин денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Фото: depositphotos/Asteri
Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, говорится на портале правовой информации.
Документ, заключенный между СССР и Соединенным Королевством в 1956 году, позволял Лондону вести рыбный промысел в Баренцевом море. Речь шла про некоторые зоны моря, территории вдоль берега Кольского полуострова, а также побережья острова Колгуев. Корабли Великобритании также могли свободно ходить в этих местах и ставить якоря.
О подобном запрете стало известно 18 января, когда соответствующий законопроект был внесен в правительство. Тогда же проект был утвержден кабмином.
Причиной тому стали недружественные шаги Лондона в сфере торговли с РФ. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввели 35% тариф на ввоз некоторых товаров. Уже 21 февраля ГД приняла закон о денонсации соглашения, а 6 марта его одобрил российский Совфед.
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