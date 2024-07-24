Испанский порт вслед за Францией отказал российскому фрегату "Штандарт" в заходе

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Вслед за Францией ни один испанский порт не хочет пропускать российское судно "Штандарт" для пополнения запасов, так как им было разослано соответствующее уведомление. Об этом РИА Новости сообщил капитан Владимир Мартусь.

На данный момент фрегат стоит на якоре в 500 метрах от берегов испанской Галисии. При этом Мартусь объяснил, что они не могут отплыть от стран Евросоюза, поскольку у них не хватит топлива на дальнейшее плавание.

При этом воду, которая была в дефиците у моряков, удалось получить от французов из яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько заходов привезли ее в канистрах на фрегат. Этого, по словам капитана, им хватит на три дня. Примерно на такой же срок останется запас еды.

"Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Экипаж уже какую неделю без душа, мы моемся морской водой", – уточнил он.

Мартусь сообщал, что до этого фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией. Однако теперь корабль стоит на якоре, так как не может зайти ни в один порт Франции, так как власти запрещают им пришвартовываться к берегу.

На борту находится экипаж, состоящий из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения. Они запустили петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под европейских санкций. Ее подписали уже 2 тысячи человек.

Капитан также заявил, что говорил с проукраинской ассоциацией, которая добилась того, чтобы против корабля ввели ограничения. Однако результатов это не дало. Сейчас у экипажа заканчивается запас воды.

