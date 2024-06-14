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Политика

Трамп назвал немыслимым появление военных кораблей РФ у берегов Кубы

Фото: Министерство обороны РФ

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы, рядом с побережьем Флориды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова экс-главы Белого дома.

По словам Трампа, граждане США хотят видеть успех собственной страны, однако на данный момент его нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в порт Гаваны вошли атомный подводный ракетный крейсер "Казань", фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", спасательное буксирное судно "Николай Чикер" и морской танкер "Академик Пашин".

Отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия, и в течение нескольких дней экипажи судов будут принимать участие в протокольных мероприятиях.

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