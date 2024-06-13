Песков назвал военные учения в других регионах мира нормальной практикой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Проведение военных учений в разных регионах мира является нормальной практикой, в особенности для такой крупной морской державы, как Россия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя маневры кораблей Военно-морского флота РФ на Кубе.

"И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика. Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае", – подчеркнул он.

О том, что Россия приступила к переброске военных кораблей и самолетов для участия в военных учениях в Карибском бассейне, стало известно 6 июня. Западные СМИ утверждали, что данные маневры стали ответными действиями России на оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

В пресс-службе Минобороны РФ 12 июня рассказали, что в порт Гаваны вошли фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Казань", морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер".

Отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия, и в течение нескольких ближайших дней экипажи судов будут принимать участие в протокольных мероприятиях.

Ранее американские СМИ заявили, что появление военных кораблей РФ в водах Атлантики стало сигналом, который Владимир Путин адресовал США. Журналисты утверждают, что РФ предприняла эти действия в ответ на решение Штатов позволить Украине применять переданное Западом оружие для ударов по российским территориям.