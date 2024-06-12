Отряд кораблей Северного флота РФ зашел в порт Гаваны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в порт столицы Кубы вошли фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Казань", морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер".

"В ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями", – подчеркнули в пресс-службе.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию сказал, что Вашингтон следит за военными кораблями России у берегов Кубы.

"Увидим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь", – цитирует его РИА Новости.

При этом официальный представитель Южного командования американских Вооруженных сил в беседе с изданием подчеркнул, что США не видят нужды корректировать расстановку своих сил в связи с визитом кораблей ВМФ РФ на Кубу.

Ранее сообщалось, что переброска военных кораблей для участия в учениях в Карибском бассейне стала ответом Москвы на на оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

