AT: Путин послал сигнал США отправкой кораблей ВМФ России на Кубу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отправка кораблей Военно-морского флота России на Кубу стала сигналом США от Владимира Путина, пишет RT со ссылкой на издание American Thinker (AT).

Американские журналисты заявили, что появление военных кораблей РФ в водах Атлантики послужило ответом России на решение Штатов позволить Украине применять переданное Западом оружие для ударов по российским территориям.

"Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал", – оценил ситуацию обозреватель издания.

О переброске военных кораблей и самолетов России для участия в военных учениях в Карибском бассейне стало известно 6 июня. Западные СМИ сразу же заявили, что данные маневры стали частью ответа РФ на оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

В пресс-службе российского министерства обороны 12 июня сообщили, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны.

Представители оборонного ведомства рассказали, что в течение нескольких ближайших дней экипажи военных кораблей и судов обеспечения будут участвовать в протокольных мероприятиях, во время которых смогут отдохнуть и изучить местные достопримечательности.

