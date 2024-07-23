Mor Glaz: на "Штандарте", который не пустили в порт во Франции, кончается вода

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У экипажа российского фрегата "Штандарт" в ближайшее время закончится запас воды. Об этом РИА Новости сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

"Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения", – уточнил он.

При этом французские власти не разрешают фрегату пришвартовываться в порту Бреста. Однако, по словам Элькана, ассоциация будет и дальше добиваться, чтобы корабль смог причалить к берегу. Он заявил, что также говорил с проукраинской ассоциацией, которая добилась того, чтобы против корабля ввели ограничения.

"Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально", – подытожил он.

По словам капитана "Штандарта" Владимира Мартусь, до этого фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией. Однако на данный момент корабль стоит на якоре в полукилометре от атлантического французского побережья, так как не может зайти в порт. На борту находится экипаж, состоящий из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения.

Экипаж уже организовал петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под европейских санкций. Ее подписали уже почти 2 тысячи человек.

Ранее в рамках дальнего похода корабельная ударная группа 12 июня зашла в порт Гаваны. А 17 июня боевые корабли покинули Кубу.

За отбытием кораблей наблюдали местные жители. Также у кубинцев вызвали интерес четыре российских корабля у берегов острова. На борт российского фрегата "Адмирал Горшков" поднялся и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.

