Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отряд российских боевых кораблей Северного флота под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева покидает Кубу. За их отбытием наблюдают местные жители, сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, у многих кубинцев вызвали интерес четыре российских корабля у берегов острова. На борт российского фрегата "Адмирал Горшков" поднялся и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках дальнего похода 12 июня в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа, в которую входят атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер".