Посольство РФ в Мадриде пытается разобраться в ситуации с фрегатом "Штандарт"

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Посольство РФ в Мадриде пытается разобраться в ситуации с российским фрегатом "Штандарт", получившему отказ от французских и испанских властей на разрешение зайти в их порты, передает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

В посольстве уточнили, что судно ходит под флагом островов Кука. При этом запросов от самого экипажа или судовладельца посольство не получало.

"Продолжаем следить за развитием ситуации", – сообщили в диппредставительстве.

Правительство Франции запретило фрегату пришвартовываться в порту Бреста 23 июля. Тогда же поступило сообщение, что у экипада, состоящего из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения, начала заканчиваться вода. При этом глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан заявил, что никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения

В свою очередь, капитана "Штандарта" Владимира Мартусь, уточнил, что до этого фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией.

Испания приняла аналогичное с Францией решение 24-го числа. На данный момент фрегат стоит на якоре в 500 метрах от берегов испанской Галисии. Мартусь объяснил, что они не могут отплыть от стран Евросоюза, поскольку у них не хватит топлива на дальнейшее плавание.

В связи с этим экипаж запустил петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под европейских санкций. Ее подписали уже 2 тысячи человек.